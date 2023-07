¿Tus hijos tienen amigos imaginarios? Esto deberías saber

Nogales, Son

Los amigos imaginarios son parte del crecimiento de los niños y un proceso normal en su desarrollo de la imaginación, sin embargo, como padres algunas veces solemos preocuparnos y cuestionarnos si esta situación es normal, desde el lado psicológico nos explican porque se da este fenómeno de las amistades imaginarias.

Los amigos imaginarios es un producto de la creatividad e imaginación, aun y cuando no existen los niños mantiene juegos, pláticas y una convivencia con ellos, en ocasiones se puede tratar de una persona imaginaria a la que le ponen nombre, un juguete con el que hablan o una mascota que no existe, pero nace el cuestionamiento de ¿hasta dónde es normal el juego de los amigos imaginarios?

“Tenemos primero que primero que mencionar la edad e identificar por etapas de los niños en este caso se habla de dos etapas de aproximadamente 1 año hasta los 7 años de edad donde suele ser común que los niños tengan este tipo de amistades que digan que tiene un amigo, que hablan con él, lo soñé, me dijo, juego con él, pero eso es normal en estas etapas de la edad, ¿Cuándo podemos decir que esto no es normal?, cuando el niño con estos pensamientos o suposiciones porque los padres así lo llamamos que los niños suponen que tienen amigos, que suponen juegan, pero hay que preocuparse cuando esto le causa al niño preocupaciones o alteraciones en su comportamiento o sus emociones”, expuso Yesenia Benítez psicóloga del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Aunque no existe una edad especifica en la esto puede llegar a ser normal, existen coincidencias en niños que, en determinada edad, en su mayoría 7 u 8 años, dejan de tener este tipo de entretenimiento, aun así, los padres deben darles pie para que hablen de estos amigos y poder saber si es un proceso normal o algo interfiere.

“Aquí debe de haber mucha comunicación y no atacarlos, a veces como padres atacamos eso que piensan o sienten los niños, pero hay que aprender a escucharlos, porque rápido nos alteramos o nos asusta y los contradecimos, de que no es cierto, no digas eso, pero hay que poner atención a lo que el niño siente, a lo que él quiere compartir, una vez que escuchemos hay que empezar a observar sus comportamientos y si ya vemos que esto le está afectando en sus emociones, en sus comportamientos, en sueño, académicamente entonces si hay que tomar cartas en el asunto”, explicó.

Estas amistades producto de la imaginación, nacen solamente de la creatividad, no representan un problema neurológico, psicológico, un trastorno o que el niño vea fantasmas, sin embargo, hay que considerar que mientras el niño sufra afectaciones en sus emociones o pensamientos todo es un desarrollo normal.

“Realmente viene de la parte de la infancia que sabemos que los niños tienen mucha imaginación he tenido pacientes donde vienen y me platican todo un cuento de hadas, pero todo es parte de la imaginación y proceso de su creatividad”, finalizó.