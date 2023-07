 Último Down/Crisis de RB 

René Cárdenas ha sido reportero editor desde 1991 Desde 1998 escribe para El Diario de Sonora

Saquon Barkley dobló las manitas, Josh Jacobs aguanta vara, Jonathan Taylor ha pedido salir del equipo y Sonny Michel mejor anunció su retiro luego de cinco campañas en la NFL Si no se ha dado cuenta, todos juegan la posición de corredor de bola.



No lo sé a ciencia cierta, pero me parece que los dueños de equipos en la liga de repente han concluido que quienes juegan esta posición son reemplazables o puede ser que también los crean obsoletos. Y es que los años cumbre de un runningback me atrevería a decir que no pasan de cuatro… cinco si bien les va.

No olvide que es una posición donde en cada jugada que llevan la pelota les llueven leñazos. No me ataque, así es el juego, además de que las universidades producen literalmente cientos de ellos cada año.

Josh Jacobs is different pic.twitter.com/uNySjca6tn — magic (@kobefan001) July 21, 2023



Siempre habrá uno más joven y más barato de características similares…claro que los Barry Sanders, Walter Payton, LaDainian Tomlinson o más recientemente, Derrick Henry.

Con todo y su liderato en yardas por carrera(mil 653 yardas) la campaña pasada, los Raiders de Las Vegas se niegan a complacer a Jacobs con un contrato a largo plazo.

El caso Bell

Tanto se ha calentado el ambiente que Jacobs ha considerado aplicar la del 2018 del ex jugador Le’Veon Bell, cuando se sentó la campaña entera para su temporada final con los Acereros. Para 2019 aparecieron los Jets y su chequera con 52.5 millones (25 de ellos garantizados) Los Jets lo despidieron en octubre del 2020

¿Bell los estafó? no mis hermanos, los mismos Jets tenían la libertad de no apantallarse, pero lo que hicieron fue alargar su amplia lista de malas firmas. En 2021 jugó para los Bucaneros tres partidos y atrapó un pase de anotación

LeVeon Bell tuvo el contrato de su vida en 2019 cuando firmó para los Jets



Y al ser un, digamos, referente de este asunto, Bell fue entrevistado y criticó duro a los Gigantes al decir concretamente que es ridículo que le paguen más al mariscal de campo Daniel Jones, que a Barkley

Barkley buscaba una firma de varias temporadas que le aseguraran su futuro…se vale, no se me ponga romántico, los jugadores de futbol profesional alquilan sus músculos a los equipos…y los colegiales y de preparatoria aspiran a eso

A cambio de ello, los Gigantes y el ex jugador de PSU acordaron una campaña y 12.1 millones de dólares… ‘el año que viene vemos cómo te va Saquon y platicamos’ parece el mensaje del equipo.



Súmele que la liga…y en general el futbol americano, parece encaminarse al siempre atractivo juego por aire, la preocupación de los dueños se centra en pagar más a quarterbacks y receptores. No se altere, yo también creo que el arte de correr la bola es básico en los libros de jugadas Muchas gracias

