Ultimo Down/Se sacude el colegial

René Cárdenas Andrade ha sido reportero editor desde 1991 Desde 1998 escribe para El Diario de Sonora

Aquello de las conferencias territoriales del deportes colegial en la Tierra de las Hamburguesas parece ser cosa de la historia. Y esto abarca a todos las actividades atléticas pero como este espacio es sobre futbol americano… pues a eso le entramos

Arizona State también jugará en el Big 12 a partir del 2024



No se caliente, esto va ser a partir del 2024, así que esta campaña de futbol americano colegial del Pac 12 seguirá como tal.

Maltrecho y aún con cuatro equipos enlistados para el año que viene (Stanford, California, Oregon State y Washington State) uno hasta supone que los días de la llamada Conferencia de los Campeones están por terminar muy pronto.

¿Qué medidas va tomar George Kliavkoff? medios en Estados Unidos hasta aseguran que el comisionado del Pac 12 debería tener un retiro digno… renunciar pues

Otros mencionan que Stanford también se irá junto con California, pero lo cierto es que el Pac 12 no va ser considerado Power Five (grupo en el que los medios incluyen a, además del Pac 12, la SEC, Big 12, Big 10 y la ACC, cabe señalar que la NCAA no lo valida)

Es cierto, ni el Big 10 es de diez equipos ni el Big 12 de doce. Ambos serán de catorce este año ¿pero qué quiere que le diga? es un nombre comercial ya establecido. Eso aunque el Pac 10 pasó a Pac 12 en 2011 al agregar a Colorado y Utah

Las escuelas de Arizona, ASU y la UA se unirán al Big 12 a partir del 2024, una semana antes se había ido Colorado y junto con Sun Devils y Wildcats, lo hizo Utah, un real desbarajuste que por allá le dicen ‘reacomodo’

Arizona ha jugado en el Pac 12 por cuatro décadas y media



En conclusión, la nueva conferencia deberá tener equipos de mayor nivel y viajes más largos, como por ejemplo a la ciudad de Ames, Iowa, casa de los Cyclones de Iowa State, a dos mil 500 kilómetros de Tucson, hogar de los Wildcats.



Alguien se lo dijo a Colin

Como lo hace cada año desde hace tiempo, el ex mariscal de campo Colin Kaepernick da a conocer que quiere regresar a la NFL, siete años después de su último juego. Mire, yo no tengo pruebas, pero no meto la mano a la lumbre de que los dueños de equipos y la liga hayan acordado no firmarlo tras sus desmostraciones de protesta durante la ceremonia del Himno Nacional Estadounidese… aquél de hincarse

Aún así, Kaepernick y la NFL alcanzaron un acuerdo millonario en 2019, no se dieron detalles, pero parece que fue de varios millones, desde entonces el egresado de la Universidad de Las Vegas, ha sido activista de los derechos civiles.

Colin Kaepernick ha intentado regresar a la NFL pero ha rechazado ofertas de otras ligas



Esta semana el ex linebacker de cinco equipos en la NFL, Terence Garvin, sin mucha fama claro, le envió un mensaje que dice algo así…

‘El baile de graduación fue como hace seis años, hermano. Se acabó, hermano. ¿Me entiendes? Todavía estás tratando de ser la reina del baile de graduación’

Kaepernick cumplirá 36 años en noviembre y ha rechazado ofertas de ligas como la AAF en 2019, así como la USFL, CFL y la XFL… creo que jugar futbol americano no es su principal deseo, más bien es hacerlo en la NFL. Muy su derecho a intentarlo y los equipos muy en su derecho en batearlo. Pero a mi ver…el reloj ya le ganó. Muchas gracias

