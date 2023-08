Van los Potros con Richardson

INDIANAPOLIS



Los Potros de Indianapolis ungieron al novato Anthony Richardson como el mariscal de campo titular del equipo para comenzar la temporada 2023.

El entrenador de primer año Shane Steichen confirmó que el número 4 del draft estará en el centro cuando los Potros reciban a los Jaguares de Jacksonville en la Semana 1.

El veterano Gardner Minshew será el suplente de Richardson.

Richardson no esperaba que el equipo se comprometiera con un titular a poco más de dos semanas del inicio del campo de entrenamiento.

«Sinceramente, me sorprendió», dijo. «He estado trabajando duro para conseguir el título, pero no todo gira en torno a él. Sólo intento asegurarme de que estoy listo para el equipo, a pesar de que me etiqueten como QB1, todavía tengo a otros chicos en esa habitación que me ayudan a llegar a ese nivel. Siempre les estaré agradecido».



Ir con el novato marca un cambio de estrategia para los Potros, que han enchufado a los veteranos Jacoby Brissett (2019), Philip Rivers (2020), Carson Wentz (2021) y Matt Ryan (2022) con diversos grados de éxito desde el inesperado retiro de Andrew Luck en 2019.

Richardson completó 7 de 12 pases para 67 yardas y una intercepción en su debut de pretemporada contra los Bills de Buffalo el sábado. Steichen elogió al novato por mostrar un «gran aplomo» tras la derrota por 23-19.

«Sabía que nos habían interceptado pronto. Es culpa mía», dijo Steichen. «Tenemos que hacer un mejor trabajo de comunicación en eso. … Eso empieza con el entrenador, empieza conmigo mismo. Aparte de eso, creo que fue eficiente».



Indianápolis recibe a los Osos de Chicago en un partido de pretemporada el sábado por la noche en el que se espera que los titulares tengan más tiempo de juego.

Richardson, de 21 años, jugó 24 partidos en tres temporadas en Florida. La temporada pasada fue titular en 12 partidos, con un balance de 6-6. Completó 176 pases para 2.549 yardas, con 17 touchdowns y nueve intercepciones. Completó 176 pases para 2.549 yardas con 17 touchdowns y nueve intercepciones. Corrió 103 veces para 654 yardas con nueve anotaciones.

Minshew, que ha sido titular en 24 partidos de la NFL con los Jaguares de Jacksonville y las Aguilas de Filadelfia, manejó su designación como QB2 con clase.

«Lo entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo con lo que tenemos entre manos», dijo Minshew. «No puedo dejar de recalcar que estoy muy entusiasmado con Anthony.

«… Esta es su franquicia. Por algo lo eligieron donde lo eligieron. Va a ser muy especial».