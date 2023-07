¿Ya felicitaste a tu “lomito? Hoy es el Día Mundial del Perro

Nogales, Son

El Día Mundial del Perro celebrado cada 21 de julio además de reconocer y festejar al animal preferido del ser humano, pretende crear conciencia sobre sus cuidados y respeto, para esto es importante conocer a nuestro canino y aquí le compartimos algunos datos curiosos.

De toda la diversidad que existe en el reino animal, el perro ha sido diseñado para acompañar al hombre en sus tareas laborales, sin embargo, la capacidad que estos tienen para relacionarse con las personas lo han vuelto un mejor amigo para los humanos.

“El perro es el mejor amigo del hombre por la capacidad que tienen de socializar con los seres humanos al parecer es el único animal del reino animal, que puede empatizar y conectar tanto incluso de manera emocional con un ser humano”, compartió Elsy Balderrama colaboradora de veterinaria local.

Existe demasiada información sobre los caninos que algunos no conocen, es importante investigar sobre la raza de nuestro amigo peludo para conocer cada detalle de él y entenderlo mejor.

“La huella dactilar de los perros no está en pata si no, en su nariz, es decir, en la nariz puedes encontrar el verdadero sello único y atentico de tu can, otro dato curioso es que cada uno tiene un pelaje totalmente diferente, el patrón de la piel es totalmente distinto, aunque sean de la misma raza tienes patrones diferentes en su piel”, explicó.

Entre la gran cantidad de razas que existen, hay las que sobresalen por su intelecto y el apoyo que brindan a la humanidad como perros rescatistas, policías o guías, pero hay algunos otros que su mejor función es amar y ser amados.

“Una de las más inteligentes son los perros de trabajo, los que usan los policías, por ejemplo, el pastor belga, pastor alemán, son razas que de verdad sorprenden, del otro extremo tenemos razas no tan capaces intelectualmente como el pug, gran danés, otro perro no tan capaz es el bulldog, los schnauzer son perros de raza pequeña, pero tienen una gran capacidad intelectual”, finalizó.