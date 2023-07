Yo también soy víctima: camillero detenido por muerte de niña en IMSS

CDMX

Tras la tragedia que se suscitó el día de ayer luego de que una niña quedara prensada en un elevador de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa del Carmen, Quintana Roo, el camillero al que se le responsabiliza del hecho habló al respecto, argumentando que “él también es víctima” en este lamentable hecho.

A través de un video difundido en redes sociales por trabajadores del IMSS en Playa del Carmen, Víctor “N”, como es identificado el trabajador del hospital declaró lo anterior argumentando que ante lo sucedido no lo pueden culpar.

Cabe señalar que el camillero está detenido mientras se realizan las investigaciones, acusado por el delito de homicidio culposo, tras la muerte de la niña de 6 años de edad, la cual se recuperaba en dicho nosocomio por un tema de dengue.

En el clip, se ve al camillero hospitalizado, explicando a sus compañeros la posibilidad de aceptar la culpa siempre y cuando se realice una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades involucradas, ya que según él “todos saben quiénes son los responsables”.

“También quedé encerrado y salí por un pinche agujero y todavía yo intenté rescatar a la bebé", dice el camillero lesionado, detenido y esposado en el hospital por el caso de la niña fallecida en un elevador del IMSS #PlayaDelCarmen

A mí no me importa aceptar una culpa que no es mía, porque también fui víctima. Quedé encerrado y tuve que salir por un agujero complicado. Incluso intenté rescatar a la bebé, hice todo lo que pude, porque, al fin y al cabo, también soy padre y la niña tenía la edad de mi hijo menor”, se escucha decir al inculpado.

En este contexto sus compañeros le expresan apoyo a Víctor “N”, quien continúa hospitalizado en el mismo centro médico donde ocurrió la muerte de la niña Betzabé.

De acuerdo con medios locales, el camillero fue esposado desde la noche anterior, cuando le notificaron que estaba bajo arresto y aunque dijo que no tiene problema en enfrentar a la justicia reitera su exigencia de que se investigue de quién es la responsabilidad.