Yo también tengo en mi “listita” a los del Tribunal: AMLO

CDMX

Cuestionado sobre el primero foro entre los aspirantes a coordinar el Frente Amplio por México, particularmente respecto a las declaraciones de Enrique de la Madrid, el presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a señalar: “Nada, nada, nada”.

En la conferencia matutina se le preguntó respecto al dicho del ex secretario de Turismo de que México ha sufrido el virus del Covid y el de la 4T.

“Ahora hay divisiones en el bloque conservador y para qué me meto. No vaya a ser que los jueces. Ya me pusieron los del Tribunal en la lista negra. Yo también los tengo ahí, en mi listita, les tengo ahí varias cuestiones de actitudes deshonestas, a los magistrados del Tribunal Electoral”, contestó.

“La última fue esa resolución en la que se atrevieron a modificar lo que expresé aquí en una mañanera, lo que dije lo tergiversaron. Entonces sí los tengo apuntados en la lista, porque sí son muy falsarios. Y son jueces, magistrados, de consigna.

“De todas maneras, no hay que tocarlos, porque si no vienen las sanciones, las multas. No me han multado todavía, no me vayan a ruchar, no me vayan a poner una multa. Ahí le voy a pedir a la gente que me ayuda, vamos a hacer una colecta si me multan”.