Zayn Malik habla sobre los problemas con la familia de Gigi Hadid

Zayn Malik por fin abordó su supuesta pelea con Yolanda Hadid, dos años después de que se declarara inocente de los cargos de acoso que afirman que empujó a la madre de su ex pareja Gigi Hadid durante una discusión explosiva.

“Tus problemas familiares. Al igual que si algo sucede en la familia, como, prefiero mantener eso entre la familia”, dijo Malik, de 30 años, en el episodio del miércoles del podcast “Call Her Daddy” de Spotify, en su primera entrevista pública en seis años.

“No necesitas todo un público de gente y opiniones, porque ya es bastante difícil manejarse entre dos”, añadió sobre él y la modelo Gigi, de 28 años, con la que comparte a su hija Khai, de 2 años.

El ex integrante de One Direction explicó que, si el altercado fuera tan grave como la gente está haciendo ver, él no tendría el 50 por ciento de la custodia de su pequeña.

“Soy súper completo, práctico con mi hija cada vez que puedo, si pudiera conseguir el 60 por ciento de la custodia, lo tendría”.

El cantante explicó que se mantuvo callado sobre las afirmaciones en ese momento porque no le gusta involucrarse en rumores que surgen en redes sociales.

“No suelo involucrarme cuando la gente dice cosas en Internet, tanto si tienen que ver conmigo como si no. Para mí, lo más valioso que tengo en la vida es el tiempo”, dijo.

Y agregó que solo él y las personas involucradas sabían lo que había pasado, así que eso era “todo lo que realmente le importaba”.

El intérprete aseguró que no quería ningún “rumor en línea” que su hija pudiera leer algún día.

“Creo que lo afronté de la mejor manera. De forma amistosa y respetuosa, eso es todo lo que hay que decir. Siento que hay mucha negatividad”.

En septiembre de 2021, Malik y Gigi terminaron su relación después de que él fuera acusado de agredir a la madre de ella.

El cantante de “Pillowtalk” se mantuvo callado sobre las acusaciones en ese momento, explicando que era un “asunto privado”.

Malik fue acusado de cuatro cargos de acoso por supuestamente llamar a Yolanda, de 59 años, “holandesa de mierda”, gritar sobre su “esperma” y empujarla contra una cómoda durante el altercado, sin embargo, el cantante negó haber mantenido contacto físico alguno.