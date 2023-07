Adquiere Ayuntamiento camiones vactor

Nogales, Son

Nuevo equipo de desazolve de alcantarillas ha sido adquirido por el ayuntamiento de Nogales, para buscar el resolver la problemática que de manera histórica ha afectado algunas avenidas de nuestra ciudad por el colapso de las mismas.

Juan Gim Nogales, alcalde de esta frontera, manifestó que, con el inicio de las temporadas de lluvias, ha sido evidente que algunas de las calles de nuestra ciudad, han mostrado los estragos de este tipo de afectaciones, por lo que indicó ya se han tomado cartas en el asunto y se decidió el comprar 2 camiones de trabajo conocidos como “Vactor”, los cuales tienen como principal meta, retirar aquellos materiales que obstruyen el alcantarillado.

“El problema de Nogales, del alcantarillado de los drenajes es un problema que obedece principalmente al tiempo de tiene ya la infraestructura, yo les decía hace algunos meses que no podemos ahorita decir que vamos a cambiar toda la infraestructura, porque estaríamos hablando de 3 mil millones de pesos para cambiar toda esa infraestructura, pero lo que si podemos hacer y ya lo hicimos es comprar equipo maquinaria para resolver los problemas, los vactor, lo que es la motoconformadora, todo ese equipo que ocupamos para resolver los problemas”, declaró.

Por cuestiones de documentación y tramitología burocrática, tomará al menos un mes para que este equipo se encuentre en la ciudad, por lo que se optó en conjunto con el estado de Sonora, para que se resuelvan estos problemas hacer llegar 2 vactor de la Comisión Nacional del Agua, los cuales arribarían para iniciar su trabajo a más tardar en dos días.

“Hable con el gobernador y le dije que me ayudara con la CONAGUA con el equipo que nos han prestado históricamente, hable hoy con Antonio Cruz que es el director de la CONAGUA en el estado y me ofreció que de hoy a mañana me va a mandar el equipo, porque todo este equipo resolvemos de manera muy rápida todos los drenajes que hay ahorita”, indicó.

Expresó que los puntos de mayor conflicto y que derraman la mayor cantidad de material, ya están plenamente identificados, por lo que aseguró teniendo el equipo de apoyo del estado y el trabajo de los integrantes de las cuadrillas de alcantarillado, se puede alcanzar una solución del 80 por ciento de los problemas existentes en poco tiempo.

Reiteró el llamado a la ciudadanía a disponer de sus desechos de manera apropiada, ya que en la gran mayoría de los casos son materiales que no deberían de estar en estos sitios y al final pueden ocasionar problemas que afectan a cientos o miles de ciudadanos.

“Muchos de esos problemas se darán cuenta ustedes que son porque vienen llenos de materiales de sillones, de palos, de monos, de muñecos, que no nos damos cuenta hasta que tapan y los sacamos, por eso ahí es que el llamado y el exhorto a la ciudadanía que nos ayuden en el sentido a proteger los drenajes pluviales a proteger todas esas infraestructuras que nos ayuden, porque en realidad ese problema lo tendríamos menos, sin contamináramos menos los drenajes”, reiteró.